На Украине заявили о возможном перезахоронении Бандеры

Лидер «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степан Бандера, похороненный в Мюнхене, может быть перезахоронен на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине будет создан Пантеон выдающихся украинцев. Соответствующее решение было принято на совещании, которое провел глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Как заявляется, Пантеон будет представлять собой "пространство национальной памяти", где могут быть перезахоронены видные украинцы, могилы которых находятся сейчас за границей», — говорится в публикации.

Ранее Бандеру назвали проводником украинской духовности. Киев разослал по региональным библиотекам книгу с соответствующим содержанием.