Макрон прокмментировал запрет Пиццабалле войти в храм Гроба Господня

Президент Франции выразил обеспокоенность тем, что латинскому патриарху Иерусалима отказали в доступе к храму Гроба Господня.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение израильской полиции, которая не позволила латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле войти в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости». Французский лидер заявил, что полностью поддерживает патриарха и христиан Святой Земли, которым не дали провести мессу в Вербное воскресенье.

В своём обращении в социальной сети Х (соцсеть заблокирована в РФ) Макрон подчеркнул: «Я выражаю полную поддержку латинскому патриарху Иерусалима и христианам Святой Земли, которым не позволили отслужить мессу в Вербное воскресенье в храме Гроба Господня. Я осуждаю это решение израильской полиции, которое стало очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса Святых мест Иерусалима».

Макрон отметил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для всех представителей религий. Он выразил тревогу по поводу увеличения числа инцидентов на религиозных объектах города.

