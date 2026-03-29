На Кубе рассказал о последствиях энергетической блокады

Энергетическая блокада Кубы отразилась на ситуации в сфере здравоохранения, сейчас операций в больницах ожидают более 100 тысяч кубинцев. Об этом заявил вице-премьер Кубы, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага, передает РИА Новости.

«В системе здравоохранения <...> более 100 тысяч человек стоят в очереди, ожидая операций, и из них более 11 тысяч — дети», — сказал он.

По словам вице-премьера Кубы, ежедневные отключения электричества негативно сказались на производстве, транспортировке и хранении продуктов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия находится в диалоге с руководством Кубы на фоне энергетической блокады.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.