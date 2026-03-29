Два индийских танкера прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на министерство нефти и природного газа Индии.

Отмечается, что танкер BW TYR идет к Мумбаи, а танкер BR ELM — в порт Нью-Мангалора. Оба судна везут сжиженный природный газ (СПГ).

В настоящий момент момент в западной части Персидского залива остаются 18 судов под флагом Индии и 485 индийских моряков.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.