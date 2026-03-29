В ОАЭ задержали десятки британцев за съемку прилетов ракет и беспилотников

Около 70 британцев задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за съемку прилетов беспилотников и ракет. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на правозащитные группы.

«Около 70 британцев были арестованы в ОАЭ за то, что снимали на фото и видео удары беспилотников и ракет в ходе войны против Ирана – теперь им грозит до 10 лет тюрьмы», — сказано в материале.

Уточняется, что задержанных так много, что судебная система перегружена, и арестованным приходится месяцами ждать предъявления обвинений. Некоторым разрешили выйти под залог, но их паспорта были конфискованы, что не позволяет покинуть Эмираты.

При этом, как утверждает издание, доступ британских консульских сотрудников ограничен или полностью запрещен.

Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность прямого участия в конфликте против Ирана, сообщают западные СМИ. Пока речь идет о поддержке США — предоставлении баз и экономическом давлении, однако в Эр-Рияде уже рассматривают ввод войск, а в Абу-Даби хоть и сосредоточились на санкциях, не исключают военного участия.