Владимир Зеленский не планирует заключать мирное соглашение с Москвой, он намерен продолжать конфликт, предположил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом пишет РИА Новости.

Николай Янович Азаров — украинский политический и государственный деятель.

Занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (дважды — в 2002—2005 и в 2006—2007 годах), премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.

«Я не вижу никаких признаков готовящегося мирного соглашения с точки зрения реальной политики», — отметил политик.

По его словам, в настоящее время готовится бюджет на 2027 год. Согласно поручению Владимира Зеленского, специалисты при планировании закладывают в него военные расходы, сопоставимые с расходами в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Азаров еще в марте 2022 года назвал украинского лидера военным преступником. Он объяснил это тем, что Зеленский отправляет солдат ВСУ на бессмысленную, ничем не оправданную гибель.