МИД Италии вызвал посла Израиля

Посла Израиля вызвали в итальянский МИД, чтобы разъяснить произошедшее у храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом в X Италии Антонио Таяни.

Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

Пиццабалла и Йелпо шли на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В России он празднуется как Вербное воскресенье. Священнослужители хотели посетить храм как частные лица, однако им запретели войти.