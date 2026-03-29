Раскрыта судьба обещанного Киеву американского оружия

США заверили украинскую сторону, что все предназначенное ВСУ оружие будет направлено в республику, рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, украинские военные получают вооружения и военную технику в рамках программы PURL, разработанной Вашингтоном и Брюсселем.

Сибига заметил, что на днях во Франции прошел саммит министров иностранных дел стран «Большой семерки». Он добавил, что в ходе встречи обговорил детали поставок с представителями делегации США.

«Было заявлено на уровне государственного секретаря [Марко] Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы. Я даже скажу больше, мы получили заверения о наполнении этой программы, о взносах в нее от еще одной новой страны», — похвастался глава МИД.

По его мнению, присоединение к программе еще одного государства говорит о том, что она действует, развивается.

Рубио допустил, что США направят оружие, предназначавшееся для Киева, на Ближний Восток

Ранее президент США Дональд Трамп назвал противостояние на Украине «не своей войной». Он уточнил, что часть предназначенных ВСУ боеприпасов в настоящее время отправляется на Ближний Восток.