Зеленский пожаловался на удар в спину

Владимир Зеленский пожаловался, что украинские промышленники без его разрешения построили 10 заводов по производству дронов в других странах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в 2022 году правительство Украины подписало указ о запрете на экспорт украинских вооружений и технологий.

«Мне известно примерно о десяти заводах, которые строились за спиной у государства в разных уголках мира, только чтобы — не дай бог — ничего не потерять. Я считаю, что они потеряют», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался, что производственная линия по производству дальнобойных ракет «Фламинго» была уничтожена при ракетном ударе.

Зеленский раскрыл масштаб ударов ВС РФ по Украине за неделю

Военный эксперт Фабиан Хоффман отметил, что, кроме «Фламинго», Украина запустила множество разнообразных амбициозных проектов.

Вместе с тем, пояснил аналитик, большинство из них не дошло до стадии массового производства. Он добавил, что это обусловлено глубокой коррумпированностью украинского оборонного сектора.