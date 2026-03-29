В Армении задержан еще один человек после нападения на Пашиняна

Еще один человек задержан в Армении по делу о нападении на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

«После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции МВД по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица задержали трех человек», — сказал собеседник агентства.

Инцидент с участием Пашиняна произошел 29 марта во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Глава правительства присутствовал на литургии по случаю Вербного воскресенья (Цахказарда) вместе со своими соратниками. Когда Пашинян выходил из храма через ряды прихожан, один из присутствующих выразил недовольство и резко обратился к охране, потребовав, чтобы на него не смотрели.

В этот момент другой человек попытался нанести удар премьеру, однако сотрудники службы безопасности не допустили этого и пресекли попытку. Телохранители оттеснили молодого человека, который пытался приблизиться к Пашиняну, что вызвало недовольство среди присутствующих. В ходе инцидента премьер призвал людей успокоиться.

