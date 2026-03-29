Глава МИД Украины обвинил Венгрию во взятии ЕС в заложники

Венгрия якобы "взяла в заложники" почти весь Евросоюз и "всю санкционную политику" объединения. Об этом в интервью "Укринформ" заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"Одна страна, злоупотребляя своим статусом страны-члена ЕС и НАТО, взяла в заложники практически весь Европейский союз и всю санкционную политику. Это недопустимо. Я слышал очень жесткие оценки от наших партнеров", — отметил он.

Министр подчеркнул, что в ЕС уже есть "готовность реагировать на такие проявления откровенно антиобъединенной политики". Он напомнил, что 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и Украина надеется на то, что 20-й пакет санкций и кредит на €90 млрд для Киева все-таки будут согласованы.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". 19 марта ЕС не утвердил предоставление Украине кредита из-за вето Венгрии и Словакии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит добиваться выдачи Украине кредита "тем или иным способом". Издание Politico также писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выдать Украине двухсторонние кредиты, которые не требуют согласия всех членов Евросоюза.