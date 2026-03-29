Охрана предотвратила нападение на Пашиняна в церкви в Ереване

Неизвестный мужчина в церкви Святой Анны в Ереване попытался напасть на группу прихожан, в составе которой находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

На кадрах видео глава кабмина в сопровождении охраны медленно продвигается по церкви, заполненной прихожанами. Часть людей смотрит на премьера неодобрительно, часть безразлично.

Внезапно один из посетителей приближается к главе правительства и его сопровождающим, и, со словами «Не смотри на меня так!», пытается нанести удар.

Охрана моментально вмешивается и оттесняет мужчину. Действия секьюрити вызывают бурю возмущения у прихожан, они начинают громко высказываться, шуметь.

Рассерженный Пашинян прикладывает палец к губам и призывает всех успокоиться и замолчать.

Журналисты заметили, что о пострадавших в результате инцидента не сообщалось.