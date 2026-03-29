Зеленский раскрыл масштаб ударов ВС РФ по Украине за неделю

Вооруженные силы (ВС) России на этой неделе резко нарастили число ударов беспилотниками по объектам на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам политика, за прошедшие семь дней российские военные атаковали Украину 3000 ударных БПЛА. Это почти в два раза больше, чем в среднем за март, когда число дронов составляло 1500-1750 в неделю, отметил Зеленский. Он добавил, что это больше, чем в любую другую неделю с начала года, кроме пиковой в конце января, когда ВС РФ выпустили около 6000 дронов по Украине.

До этого министерство обороны России сообщило, что ВС РФ в период с 21 по 27 марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ведомстве указали, что это стало ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

Зеленский выступил с заявлением после ночных ударов ВС РФ

В ходе этих атак оказались поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, атаке подверглись цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.