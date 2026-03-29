Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа превратились в глобальный дестабилизирующий фактор, провоцирующий формирование мощных антиамериканских коалиций по всему миру. Согласно анализу издания Foreign Policy, хищническая и лживая стратегия Вашингтона, кульминацией которой стала война с Ираном, вынуждает союзников и противников объединяться для коллективного сдерживания агрессии США.

«Вторая администрация Трампа оказалась куда более деструктивной и опасной, чем предполагало большинство наблюдателей, и трагически неумелая война с Ираном доказывает это как нельзя лучше», — считает профессор международных отношений Стивен Уолт.

По его мнению, мир столкнулся с Америкой, чье руководство демонстрирует поразительную некомпетентность, провоцируя конфликты, которые могут закончиться катастрофой для всей планеты.

Автор подчеркивает, что Вашингтон окончательно перешел к тактике выжженной земли в международной дипломатии.

«Соединенные Штаты теперь ведут себя как хищнический гегемон. Они используют рычаги влияния, накопленные за десятилетия, чтобы эксплуатировать и союзников, и противников», — отмечает Уолт.

Такая стратегия по принципу «выигрыш — проигрыш» не оставляет другим странам иного выбора, кроме как готовиться к жесткому противостоянию с Вашингтоном или создавать собственные ядерные арсеналы для защиты от американской агрессии.

«Соединенные Штаты больше не выглядят благонамеренной, пусть и не безгрешной, мировой державой. Теперь это образ безразличной, жестокой, неизменно лживой страны, которая печется лишь о собственной выгоде», — резюмирует издание.

Если нынешнее американское руководство продолжит в таком духе, США рискуют оказаться в эпицентре кровавого хаоса, вызванного разрушением собственных альянсов и появлением новых союзов, нацеленных на полную ликвидацию американской угрозы, говорится в материале.