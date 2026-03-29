Экс-премьер горной страны арестован за гибель 77 участников молодежного бунта

Полиция задержала трехкратного бывшего премьер-министра в его резиденции в столице гималайской страны Катманду, а также арестовала его бывшего министра внутренних дел Рамеша Лехака, пишет The Guardian.

© Московский Комсомолец

Аресты были произведены менее чем через 24 часа после того, как новый премьер-министр Непала Балендра Шах и его кабинет были приведены к присяге.

Балендра Шах, бывший рэпер, ставший политиком, широко известный как Бален, одержал убедительную победу в этом месяце благодаря кампании, которая обещала восстановить справедливость в отношении убийств, имевших место во время восстания “поколения Z” в прошлом году, и покончить с коррупцией.

Как напоминает The Guardian, 19 протестующих были убиты, когда полиция открыла огонь по молодежным протестам, которые вспыхнули в сентябре прошлого года в ответ на запрет социальных сетей и растущее недовольство коррупцией и кумовством в политике.

На следующий день беспорядки распространились по всей стране, когда были подожжены парламент и правительственные учреждения, в результате чего погибли еще десятки человек и правительство было свергнуто.

После этого усилилось давление на премьер-министра Оли и его министра внутренних дел, которые, как утверждается, отдали приказ о разгоне полиции, призвав их к ответственности за эти смерти.

Недавно назначенный министр внутренних дел Судана Гурунг объявил об их арестах в социальных сетях. “Никто не может быть выше закона. Мы взяли под контроль бывшего премьер-министра Шарму Оли и бывшего министра внутренних дел Рамеша Лекхака, - заявил Гурунг. - Это не месть кому-либо, это только начало правосудия”.

Несколько грузовиков с полицейскими в защитном снаряжении провели аресты в домах мужчин, прежде чем доставить их в окружное полицейское управление Катманду.

Сообщалось, что 74-летний Оли, страдающий от проблем с почками, был доставлен в больницу после ареста. Его адвокат Тикарам Бхаттара сообщил агентству Рейтер, что арест не соответствовал юридическим нормам. “Они сказали, что это для расследования. Это незаконно и неподобающе, потому что нет никакого риска, что он сбежит или избежит допроса”, - сказал он.

Их задержание произошло после того, как был обнародован подготовленный при поддержке правительства отчет о "смертельном восстании". Следствие рекомендовало приговорить Оли, Лехака и начальника полиции, руководивших протестами, к 10 годам тюремного заключения за их предполагаемую роль в подавлении беспорядков.

В отчете говорилось, что “не было установлено, что был отдан приказ стрелять”, но утверждалось, что “не было предпринято никаких усилий, чтобы остановить стрельбу или контролировать ее, и из-за их халатного поведения погибли даже несовершеннолетние”.

Представитель полиции Ом Адхикари подтвердил, что аресты были произведены на основании этого сообщения. “Мы арестовали их в соответствии с рекомендациями комиссии по расследованию”, - сказал он.

Избрание бывшего рэпера Шаха премьер-министром, в результате которого он одержал убедительную победу над лидерами-ветеранами Непала, было воспринято как триумф протестов "поколения Z" и неприятие старого политического истеблишмента, который оказался запятнан обвинениями в коррупции.

Бывший рэпер, который прекрасно одевается и которого редко можно увидеть без солнцезащитных очков, выпустил новый трек накануне своей инаугурации, в котором пообещал принести “единство” в Непал.

“Мое сердце полно мужества, моя кровь кипит; мои братья на моей стороне, на этот раз мы восстанем, - отчеканил Шах в видео, которое за первые 24 часа просмотрели более двух миллионов раз. - Да не иссякнет мое дыхание, я буду бежать, как леопард”.