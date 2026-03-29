Украинское издание «Страна» предупреждает в своем аналитическом материале, что европейская концепция о выгоде затягивания конфликта на Украине является фатальной ошибкой, которая ведет к прямому столкновению с Россией. При этом, если угрозы президента США Дональда Трампа перестать защищать Европу, которая отказалась помогать ему с Ираном, не фигура речи, то такой конфликт обернется полным уничтожением ЕС, считают украинские журналисты.

«В случае войны с НАТО Россия, в виду несопоставимости потенциалов, сразу прибегнет к ядерному оружию», — говорится в публикации.

При этом "Страна" напоминает позицию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Издание подчеркивает, что при таком конфликте ядерный сценарий становится единственно возможным ответом Москвы на экзистенциальные угрозы, создаваемые европейскими странами.

«Если в какой-то момент Москва посчитает, что эти действия начнут критически усложнять для России осуществление ее военных задач в Украине и поставят ее на грань поражения, то она может пойти на прямой конфликт с Европой», — предполагают авторы материала.

Ключевыми триггерами возможной эскалации называются попытки блокировки судов, перевозящих российскую нефть, и вероятное использование воздушного пространства стран Балтии для атак украинских дронов по портам в Ленинградской области.

Разбушевавшийся из-за отказа европейцев участвовать в операции на Ближнем Востоке Трамп уже сделал несколько заявлений, которые можно трактовать как намек на то, что американцы своих союзников по НАТО поддерживать в случае войны в Европе не будут. В публикации подчеркивается, что без американского вмешательства ядерный перевес России над европейскими странами становится многократным, что фактически превращает вооруженные силы ЕС в «бумажных тигров».

Украинские журналисты делают вывод, что главной гарантией безопасности и для Киева и для ЕС является "стратегическая нормализация отношений европейцев и России".