На Украине профессора вуза уволили из-за использования русского языка

Преподавателя Одесского национального технологического университета уволили за использование русского языка. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, жалоба в офис уполномоченного по защите госязыка поступила от одного из студентов. Учащийся заявил, что профессор проводил занятия на русском языке. Кроме того, экзаменационные билеты с вопросами также были на русском языке.

Сам преподаватель объяснил, что использовал старые билеты из-за проблем с компьютером. Помимо этого он объяснил, что говорил со студентами на русском, поскольку они задавали ему вопросы на том же языке.

После проверки на профессора составили протокол за нарушение закона о языке, а затем уволили.

Ранее в Одессе прошла проверка телефонов учителей на соблюдение языкового закона. Издание Junge Welt назвало проверки абсурдными.