Додик связал бомбардировки Югославии с планами давления на Россию

Глава партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что во время событий 1990-х годов на Балканах НАТО отрабатывала сценарий возможного нападения на Россию. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

По словам политика, действия альянса в бывшей Югославии были частью более широкой стратегии. Он считает, что аналогичные подходы сегодня применяются и в других конфликтах, а конечной целью может быть давление на Россию и доступ к её ресурсам.

Додик напомнил, что в 1999 году противостояние между силами Сербии и албанскими формированиями в Косово привело к военной операции НАТО против Югославии, в состав которой тогда входили Сербия и Черногория.

Военные действия сопровождались масштабными бомбардировками. По разным оценкам, в результате ударов погибли более 2,5 тысячи человек, а экономический ущерб составил около 100 миллиардов долларов.

Кроме того, последствия тех событий ощущаются до сих пор. Медики фиксируют рост онкологических заболеваний, который связывают с применением боеприпасов с обеднённым ураном.