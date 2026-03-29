В Германии назвали условие отставки Мерца

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости объяснил, почему канцлер ФРГ Фридрих Мерц избегает участия Германии в военной операции США и Израиля против Ирана.

По мнению эксперта, ключевая причина - стремление сохранить правящую коалицию. Социал-демократическая партия, входящая в правительство вместе с блоком Мерца, выступает против втягивания страны в этот конфликт.

Нимайер также отметил, что канцлер опасается возможных последствий для безопасности Германии. Наличие американских военных объектов на территории ФРГ может сделать страну мишенью для ответных ударов Ирана, если Берлин присоединится к операции.

Кроме того, публичное дистанцирование от действий США может быть использовано Мерцем для повышения собственного рейтинга - подобную стратегию в 2003 году применял канцлер Герхард Шредер, отказавшийся участвовать в иракской войне.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее сообщалось, что Иран объявил вузы США и Израиля легитимными целями.