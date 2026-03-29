Раскрыто, какой тактический прием Трамп перенял у Путина

Дональд Трамп использует в переговорах с Ираном такую же тактику, которой придерживается Владимир Путин в диалоге с Украиной.

Об этом заявил известный израильский аналитик Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, данный подход подразумевает, что не стоит прекращать активные боевые действия во время проведения консультаций или даже полноценного переговорного процесса. Такой тактический приём, по мнению эксперта, является разумным и прагматичным, позволяя сохранять давление и мощность воздействия.

Кедми подчеркнул, что Трамп сначала пригрозил нанести удар по иранским электростанциям, а потом отложил исполнение этой угрозы. При этом он не отменил свои намерения, а лишь дал себе и своим оппонентам время на размышление и поиск решений. Это говорит о том, что уничтожение энергетической инфраструктуры запланировано, но иранские власти получили время обдумать возможные уступки и вариант выхода из кризиса.

Лавров рассказал об отношениях Путина и Трампа

Эксперт обратил внимание, что Трамп заявил о готовности к диалогу, однако подчеркнул, что при этом он не стремится к полной паузе в боевых действиях. В этом он идет по тому же пути, что и Путин: одновременно поддерживая активную позицию и готовность к переговорам. В итоге, по мнению Кедми, такие тактики демонстрируют сохранение давления и элемент игры, где уступки и уговоры идут на фоне давления.