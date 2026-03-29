Немецкая газета Berliner Zeitung сообщает, что Украина не смогла выполнить более десяти требований, необходимых для вступления в Евросоюз, что вызвало разочарование в европейских столицах.

Несмотря на громкие заявления высокопоставленных чиновников ЕС, таких как Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, которые хвалили Киев за «значительный прогресс» и «историческую скорость реформ», независимые аналитические центры придерживаются более сдержанной оценки.

Особое внимание в публикации уделяется борьбе с коррупцией. Как отмечает издание, Украина затягивает выполнение требований ЕС в этой сфере. Венский институт международных исследований указал, что Киев не выполнил свыше десяти предварительных условий.

В частности, речь идет о предоставлении Специализированной антикоррупционной прокуратуре возможности расследовать дела в отношении коррумпированных чиновников из высшего руководства. Также критике подвергается практика автоматического закрытия дел о коррупции по истечении сроков досудебного расследования.

По мнению издания, такая ситуация формирует образ Украины как «мафиозного государства».

Ранее военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung заявил, что на любом реалистичном варианте завершения конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки.