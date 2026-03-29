Иран захотел выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Ирана рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил телеканал Press TV.

Отмечается, что такое решение Тегеран может принять после того, как Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Исламской Республики.

Ранее США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о готовящихся ударах по промышленным предприятиям на Ближнем Востоке.