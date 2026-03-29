Военная операция США против Ирана принуждает Украину к заключению мирного соглашения с Россией, поскольку конфликт на Ближнем Востоке может привести к «крайне неблагоприятным» последствиям для Киева. Об этом РФ в ЦРУ Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО», — пояснил он, подчеркнув, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то Украина не сможет долго удерживать позиции на поле боя.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация вынуждает Киев стремиться к завершению конфликта с Москвой путем переговоров и подталкивает его к компромиссу и принятию условий, «которые хотя бы воспринимались не как капитуляция Украины на условиях России».