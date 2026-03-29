В Британии рассказали о "чудовищных" последствиях войны на Ближнем Востоке

Британская газета Telegraph предупреждает о возможном глобальном кризисе на рынке минеральных удобрений в случае продолжения военных действий в Иране.

По словам Абдолрезы Аббасяна, ранее возглавлявшего сырьевой отдел Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, даже при немедленном открытии Ормузского пролива последствия будут серьезными. Однако если конфликт затянется на месяц и более, мир ожидает кризис беспрецедентных масштабов.

Издание отмечает, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана уже 27 дней нарушены поставки мочевины, аммиака и серы. Под угрозой оказались 45 процентов мирового объема торговли азотными удобрениями.

Кризис разразился в критический момент, когда крупнейшие аграрные регионы Северного полушария приступили к подготовке весеннего сева, а в Австралии начинается зимний посевной сезон. В публикации ситуацию называют самым мрачным и роковым событием из возможных.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее сообщалось, что США и Израиль атаковали резервуар с питьевой водой в Иране.