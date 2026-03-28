Орбан обвинил Украину в вербовке для оппозиции

Гражданин Венгрии был завербован украинскими спецслужбами и действовал в интересах оппозиционной партии «Тиса» в преддверии парламентских выборов. Об этом этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, специалист по информационным технологиям сам признался, что его завербовали украинцы.

«Венгерская контрразведка сделала то, что должна была сделать», — отметил Орбан.

Он добавил, что венгерские власти будут защищать мир и безопасность страны.

Ранее Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отозвать из страны украинских агентов в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Он подчеркнул, что иностранное вмешательство во внутренние дела Венгрии недопустимо.