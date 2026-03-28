Бывший полковник: Израиль может перестать существовать как государство

Израиль может перестать существовать как государство по итогам эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в субботу, 28 марта, полковник Сухопутных войск Соединенных Штатов в отставке Лоуренс Уилкерсон.

© Вечерняя Москва

— Ситуация для Израиля становится критической. Находится там крайне опасно, все рушится. У Израиля не осталось ПВО, а у Ирана все еще имеются ракеты. Также он использует БПЛА, чтобы нанести серьезный ущерб противнику. Израиль может перестать существовать как государство. И израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху будет предводителем этого исчезновения, — заявил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.

28 марта шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), действующее на севере Йемена, сообщило о ракетном ударе по целям в Израиле.

В заявлении отмечалось, что йеменские вооруженные силы запустили баллистические ракеты по важным израильским военным объектам на юге оккупированной Палестины.

Ранее хуситы уже заявили, что вступят в конфликт на стороне Ирана, если другие страны присоединятся к Соединенным Штатам Америки и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников.