Княгиня Монако в наряде с «привилегией белого» появилась на встрече с Папой Римским

Княгиня Монако Шарлен и князь Монако Альбер II появились на встрече с Папой Римским. Об этом сообщает LBC.

28 марта глава католической церкви впервые за более чем 500 лет посетил княжество Монако. У кафедрального собора Монако Льва XIV встретила королевская семья княжества. По правилам, на встрече с главой католической церкви все женщины должны быть в черном, кроме представительниц королевских семей, исповедующих католицизм. Всего в мире сейчас есть 8 женщин, у которых есть «привилегия белого», и княгиня Шарлен с дочерью Габриэллой в их числе. Княгиня Монако появилась в длинном белом платье, туфлях на каблуках и кружевном платке.

17 июня 2025 года принц Альберт II и принцесса Шарлин из Монако присутствовали на церемонии закрытия 64-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Церемония награждения состоялась на форуме Гримальди в Монте-Карло. Американская актриса и продюсер Робин Райт получила премию Crystal Nymph от принца Альберта II в знак признания ее карьерных достижений. Для выхода на публику княгиня Шарлен предпочла облегающее голубое платье с открытыми плечами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

В конце августа 2023 года стали распространяться сведения, что принцесса Монако Шарлен живет в Швейцарии, а со своим супругом, князем Альбером II, встречается «только по предварительной записи». Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер только создают видимость того, что они пара.