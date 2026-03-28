СМИ раскрыли детали неудачного визита Зеленского на Ближний Восток

Журналист издания Axios Барак Равид в социальной сети X сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предположительно, не дал согласия на визит Владимира Зеленского в Израиль.

В последние дни украинский лидер посетил несколько государств Персидского залива, стремясь укрепить сотрудничество в противодействии Ирану, однако Израиль оказался единственной страной, не пригласившей его.

По словам Равида, две недели назад Нетаньяху сам запрашивал разговор с Зеленским, но после этого перестал выходить на связь, так и не позвонив.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее сообщалось, что Зеленский поспорил с Рубио о требовании США оставить Донбасс.