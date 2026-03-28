Иран согласился пропустить 20 судов через Ормузский пролив
Иран согласился пропустить 20 судов под флагом Пакистана через Ормузский пролив. Об этом сообщил глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар на своей странице в соцсети X.
По его словам, ежедневно через пролив будут проходить два судна. Дар назвал решение Тегерана важным шагом, который укрепит коллективные усилия по достижению мира в регионе.
Напомним, с 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, судоходство по Ормузскому проливу фактически остановлено.
Раскрыто, как танкер смог проскользнуть через Ормузский пролив
Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Из-за его блокировки цены на топливо выросли в большинстве стран мира.