В Израиле на антивоенных протестах полиция задержала 18 человек

В нескольких крупных городах Израиля люди вышли на улицы, протестуя против военных действий против Ирана. Об этом пишет The Times of Israel.

Издание уточняет, что антивоенные митинги проходят в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве. Полиция задержала на демонстрациях 18 человек: 15 — в Тель-Авиве, еще пятерых — в Хайфе.

В статье уточняется, что в Хайфе на улицы вышли около 100 человек. Они размахивали израильскими флагами и призывали прекратить боевые действия. Один из участников держал плакат: «Миллионы детей растут в бомбоубежищах». Некоторые демонстранты перекрыли дорогу, поэтому эта акция была признана незаконной.

На площади Габима в Тель-Авиве полиция разогнала аналогичный митинг. Он был признан нелегальным, потому что военные правила запрещают публичные собрания на открытом воздухе, в которых участвуют более 50 человек. В полиции пояснили, что сочли ситуацию представляющей реальный риск для жизни людей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.