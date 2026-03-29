В США прошли более 3,2 тысячи акций протеста против политики Трампа

Более 3,2 тыс. протестных акций прошли в США в рамках кампании No Kings («Нет королям»).

Об этом сообщает Reuters.

Участники выступали против политики президента Дональда Трампа и войны в Иране.

Митинги прошли во всех 50 штатах, крупнейшие акции состоялись в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне.

При этом более 40% демонстраций состоялось за пределами крупных городов.

В Нью-Йорке, по данным полиции, на улицы вышли десятки тысяч человек, колонны протестующих растянулись более чем на десять кварталов.

Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент ранее подал в отставку в знак протеста против войны с Ираном.