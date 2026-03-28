Министр транспорта Германии назвал опоздания Deutsche Bahn угрозой демократии

Непунктуальность поездов Deutsche Bahn и изношенные мосты, по оценке главы Минтранса ФРГ Патрика Шнидера, подрывают доверие к способности государства действовать.

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер в интервью медиагруппе Funke предупредил, что регулярные опоздания поездов Deutsche Bahn и устаревшая инфраструктура вызывают у граждан ощущение беспомощности государства, что может стать угрозой для демократии, сообщает РИА «Новости».

«Это уже движется в сторону, опасную для демократии. Нельзя допустить, чтобы люди начали верить, что государство не способно справиться с такими проблемами, как изношенные мосты или постоянные опоздания поездов. Мы должны показать, что мы способны действовать», – подчеркнул министр.

По данным издания, каждый третий поезд дальнего следования в Германии в 2025 году опаздывал более чем на шесть минут. Шнидер поставил задачу добиться к 2029 году, чтобы не менее 70% таких поездов приходили по расписанию.

Министр отметил, что особенно опасно, если у людей сформируется мнение о неэффективности государства. Он добавил, что власти должны противостоять подобным настроениям и доказывать свою способность решать инфраструктурные проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, забастовка машинистов концерна Deutsche Bahn в январе 2024 года почти парализовала работу центрального вокзала Берлина и привела к отмене большинства поездов дальнего следования. Позднее профсоюз машинистов Германии GDL объявил о проведении новой суточной забастовки работников пассажирских поездов.