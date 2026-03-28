Популярная порномодель внезапно ушла с OnlyFans и «отдала себя Христу»

Американская порномодель МакКензи Вальдес объявила о завершении карьеры на платформе OnlyFans. Своё решение она объяснила обращением к вере, сообщает Where is The Buzz.

В видео, опубликованном в соцсетях, 24-летняя блогерша рассказала, что пережила духовный опыт, после которого «отдала свою жизнь Христу». Вальдес подчеркнула, что не планирует уходить из интернета, но теперь хочет использовать свою популярность в позитивных целях.

Свой аккаунт на OnlyFans она завела сразу после 18-летия. По словам Вальдес, этого требовала часть её аудитории, хотя сама она уже тогда считала такое давление странным. К 16 годам она уже была популярной.

После обращения к вере МакКензи удалила большую часть постов в соцсетях и выбросила одежду, которая не соответствовала её новым убеждениям. Вальдес заявила, что продолжит вести свои странички, но пока не определилась, в каком формате.

Пользователи отреагировали на её решение по-разному. Сама Вальдес позже пояснила, что, согласно христианскому учению, любой человек может измениться, если искренне раскается, независимо от прошлого. Она надеется, что её пример вдохновит других.