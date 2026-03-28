Известный политик призвал вывести войска США из Германии

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»Тино Крупалла призвал к выводу американских войск из страны. Об этом политик заявил на съезде отделения партии в Саксонии, передает РИА Новости.

Крупалла выступил в городе Лёбау. Он напомнил, что в уставе партии сказано, что она требует вывода всех войск, размещенных на территории Германии. Кроме того, АдГ поддерживает запрет хранения ядерного оружия на немецкой земле.

«Давайте начнем реализовывать это — с вывода американских войск из Германии», — заявил политик.

По его словам, Германия должна не втягиваться в международные конфликты, а играть самостоятельную роль. Крупалла отметил, что Испания запретила американцам использовать свои военные базы для операций против Ирана.

Мерц усомнился в успешном завершении конфликта в Иране

Сейчас в ФРГ находится приблизительно 38 тысяч американских военнослужащих.