Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи

Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие месяцы раскрыл лишь незначительные детали о переговорах с американской стороной, «большая часть айсберга осталась под водой». Об этом пишет РБК.

25 марта украинский лидер дал интервью агентству Reuters. В ходе беседы с журналистами он рассказал, что президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Киев.

В частности, пояснил политик, американский лидер соглашается дать гарантии безопасности только в том случае, если ВСУ будут выведены из оставшихся под их контролем городов Донбасса.

Публикация вызвала негодование у госсекретаря США Марко Рубио. Он признался, что не знает, зачем Зеленский обвиняет Вашингтон в давлении: «не знаю, зачем он говорит такие вещи, это просто неправда».

«Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — отметил, в свою очередь, Зеленский.

Политик подчеркнул, что никогда не утверждал о давлении США, и «никому не врал».

Ранее сообщалось, что Москва среди основных условий завершения конфликта называла вывод подразделений ВСУ из Славянска, Краматорска и ряда других населенных пунктов. Эта позиция неоднократно была донесена до Киева и Вашингтона в ходе двусторонних и трехсторонних встреч.