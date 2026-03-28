Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи
Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие месяцы раскрыл лишь незначительные детали о переговорах с американской стороной, «большая часть айсберга осталась под водой». Об этом пишет РБК.
25 марта украинский лидер дал интервью агентству Reuters. В ходе беседы с журналистами он рассказал, что президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Киев.
В частности, пояснил политик, американский лидер соглашается дать гарантии безопасности только в том случае, если ВСУ будут выведены из оставшихся под их контролем городов Донбасса.
Публикация вызвала негодование у госсекретаря США Марко Рубио. Он признался, что не знает, зачем Зеленский обвиняет Вашингтон в давлении: «не знаю, зачем он говорит такие вещи, это просто неправда».
«Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — отметил, в свою очередь, Зеленский.
Политик подчеркнул, что никогда не утверждал о давлении США, и «никому не врал».
Ранее сообщалось, что Москва среди основных условий завершения конфликта называла вывод подразделений ВСУ из Славянска, Краматорска и ряда других населенных пунктов. Эта позиция неоднократно была донесена до Киева и Вашингтона в ходе двусторонних и трехсторонних встреч.