СМИ: ситуация вокруг конфликта с Ираном существенно изменилась

Кампания США и Израиля против Ирана первоначально воспринималась в Европе через призму триумфальных публикаций в американской прессе. Позже восприятие существенно изменилось, пишут обозреватели Томас Авенариус и Соня Зекри в статье для немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

© EPA/ТАСС

Журналисты заметили, что того, кто в первые дни конфликта рискнул бы поставить на то, что Исламская республика выдержит противостояние с США и Израилем, подняли бы на смех.

По их словам, ВМС и ВВС США наносили по Тегерану «тысячи авиаударов», уничтожили десятки высокопоставленных лиц, в том числе, аятоллу Али Хаменеи и часть его семьи.

Все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива, подчеркнули обозреватели.

Зеленский высказался об участии ВСУ в войне на Ближнем Востоке

Через месяц картина существенно изменилась — ответные удары Ирана оказались значительно сильнее, чем прогнозировалось, кроме того, КСИР заблокировал Ормузский пролив, узкое горлышко мировой энергетики, пояснили авторы статьи.

На этом фоне, отметили публицисты, президент США Дональд Трамп начал поиск путей выхода из кризиса, в частности, в рамках различных сценариев, обратился к посредникам и направил в регион морских пехотинцев и десантников.