В Вашингтоне прошла акция No Kings против миграционной политики

Несколько сотен человек собрались на акцию No Kings в Вашингтоне, выступая против жесткой миграционной политики администрации Белого дома.

В столице США в районе Калорама собрались сотни участников митинга против политики администрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

Акция прошла под лозунгом No Kings («Нет королям»), демонстранты выстроились вдоль улицы, рядом с иностранными дипмиссиями. Многие водители поддерживали протестующих сигналами.

На плакатах митингующих были надписи: «Нет королей», «Спасите демократию», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию».

«Мы недовольны действиями администрации, которая нарушает наши права, ущемляет мигрантов. Мы требуем соблюдения конституции», – заявил один из участников по имени Джеймс.

По словам другой участницы, Служба иммиграционного и таможенного контроля, по ее мнению, превратилась в инструмент давления.

Митинг проходил в спокойной обстановке, полиция не вмешивалась. По данным СМИ, подобные акции проходят и в других районах Вашингтона, а также в пригородах. Ожидается, что к протестам по всей стране могут присоединиться миллионы человек.

Организаторы напоминают, что в октябре 2025 года в аналогичных акциях участвовали не менее 7 млн американцев. Представители администрации Трампа ранее сообщали о планах провести крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов, число которых, по их оценкам, достигает 25 миллионов.

Оппоненты обвиняют власти в чрезмерной жесткости к мигрантам.

В этот же день в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

В субботу в Гааге также прошла многотысячная акция против войны США и Израиля с Ираном