Президент Словакии Петер Пеллегрини захотел встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским лишь по вопросу нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Пеллегрини выразил готовность пойти на встречу с Зеленским, если это поможет возобновить подачу нефти по трубопроводу. В противном случае, по его словам, встреча будет бесполезна.

«Если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит и которая не решит никакой существующей сейчас проблемы, то такая встреча не имеет смысла», — заявил президент страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не оказывает давления на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода «Дружба», поскольку ненависть к России оказалась сильнее, чем здравый смысл.