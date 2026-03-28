Зеленский высказался об участии ВСУ в войне на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по военному соглашению с ОАЭ не будут участвовать в войне на Ближнем Востоке. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Соглашение с ОАЭ не предусматривает участия украинских военных в войнах на Ближнем Востоке», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что у Киева есть собственный более важный конфликт, а соглашение с ОАЭ предполагает сотрудничество в сфере технологий и экспертизы.

Названа отказавшая Зеленскому в визите страна Ближнего Востока

Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.