Зеленский раскрыл цель визита на Ближний Восток

На Украине в ближайшее время возможен топливный кризис — страна останется без дизеля, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

© Zuma / ТАСС

По данным агентства, конфликт на Ближнем Востоке привел к усилению энергетического кризиса в странах Европы. Европейцы, отказавшиеся от дешевых российских нефти и газа, после начала войны в Иране столкнулись с ростом цен на топливо.

Кроме того, по мнению участников рынка, в среднесрочной перспективе возможно возникновение дефицита топлива — Иран не пропускает танкеры через Ормузский пролив, йеменские хуситы пообещали перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — основные артерии, через которые проходит трафик нефти.

«На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране», — заметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что его визит на Ближний Восток обусловлен именно желанием помочь арабским странам справиться с угрозой со стороны Ирана, добиться открытия Ормузского пролива.

По его словам, министерства обороны Украины и Саудовской Аравии подписали договор об оборонном сотрудничестве. Он добавил, что соглашение закладывает основу для последующих контактов в экономической и оборонной сферах.