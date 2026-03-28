Названа отказавшая Зеленскому в визите страна Ближнего Востока
Израиль мог отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в ходе его турне по странам Ближнего Востока. Об этом в социальной сети X заявил корреспондент издания Axios Барак Равид.
О причинах возможного отказа Зеленскому в визите не уточняется.
Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.