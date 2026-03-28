Названа отказавшая Зеленскому в визите страна Ближнего Востока

Израиль мог отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в ходе его турне по странам Ближнего Востока. Об этом в социальной сети X заявил корреспондент издания Axios Барак Равид.

«Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль. [Премьер-министр Израиля Беньямин] Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с ним, но не позвонил и исчез», — говорится в публикации.

О причинах возможного отказа Зеленскому в визите не уточняется.

Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.