В Польше упал НЛО

Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, неподалеку от Минска Мазовецкого на востоке Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Отмечается, что объект упал на значительном расстоянии от жилых построек, поэтому среди местных жителей пострадавших нет. По предварительным данным, речь может идти об аппарате, который перевозил посылку, однако точное содержимое неизвестно.

На место происшествия прибыли специальные полицейские подразделения и саперы для обследования территории. Сейчас участок оцеплен сотрудниками полиции и спасателями, проводится расследование обстоятельств инцидента.

