«Русский след» нашли во взломе почты главы ФБР Пателя

В Сети появились личные письма и фотографии из почтового аккаунта главы ФБР Каша Пателя — в этом инциденте может быть замешена Россия. Об этом в субботу, 27 марта, сообщили в New York Times.

Данные руководителя бюро опубликовали на сайте с упоминанием Handala Team – группы, ассоциируемой с Министерством разведки и безопасности Ирана и известной атаками формата «взлом и публикация».

Несмотря на это, инструменты кибербезопасности утверждают, что ресурс размещен на сервере в России, а домен был зарегистрирован 19 марта организацией, указавшей себя как «Королевство Тонга».

Сервис анализа угроз VirusTotal также предупредил, что сайт с файлами может представлять опасность и устанавливать вредоносное ПО на устройства его посетителей, уточнили в издании.

