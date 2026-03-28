Стало известно о словах Трампа про «бесконечную войну» с Ираном

Вашингтон заинтересован в том, чтобы завершить войну с Ираном за столом переговоров, рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что следует избежать перерастания конфликта в «бесконечную войну», пишут обозреватели Мэтт Спеталник и Нандита Бозе в статье для Reuters.

Напомним, что операция США в Корее продолжалась с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года, во Вьетнаме — с 1964 по 1975 год, в Афганистане — с 2001 по 2021 год.

По данным авторов статьи, Трамп заявил в беседе с помощниками, что желает избежать «бесконечной войны», надеется найти выход из кризиса путем переговоров.

Журналисты заметили, что дипломатические инициативы Трампа в отношении Ирана, включая мирное предложение из 15 пунктов, направленное по неофициальному каналу связи с Пакистаном, демонстрируют все более настойчивый поиск выхода.

В Белом доме сообщили о неожиданной реакции Трампа на войну в Иране

Вместе с тем, уточнили обозреватели, сложно сказать, существуют ли в настоящее время какие-либо реальные перспективы для плодотворных переговоров.

Авторы статьи уточнили, что продолжение операции, проведение наземных атак вызовут негодование в американском обществе.

«У президента Трампа практически нет вариантов для завершения войны», — сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку.

По его словам, основная проблема заключается в отсутствии ясности относительно того, каким должен быть удовлетворительный результат».