"Приведет к гибели": Трампа просят не совершать роковой шаг

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выступил с резким предостережением в адрес президента Дональда Трампа, призвав главу Белого дома отказаться от планов проведения полномасштабной наземной операции против Ирана.

Соответствующее обращение военный эксперт опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

«Пожалуйста, скажите мне, что он не собирается отдать приказ нашим воздушно-десантным войскам и морской пехоте начать наземную операцию в Иране с большими потерями. Атаку, которая, вероятно, не принесет ничего существенного в оперативном плане, но приведет к гибели множества американцев… Пожалуйста», — написал Дэвис.

Призыв офицера звучит на фоне продолжающегося с 28 февраля военного конфликта, в ходе которого США и Израиль обмениваются регулярными ударами с иранскими вооруженными силами.

В Белом доме сообщили о неожиданной реакции Трампа на войну в Иране

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главами МИД стран G7 заявил, что Вашингтон ожидает окончания активной фазы конфликта в течение ближайших двух-четырех недель. Несмотря на публичные заявления Рубио о стремлении к скорейшему завершению боевых действий, администрация США продолжает наращивать группировку войск в регионе, что, по мнению экспертов, указывает на проработку сценариев масштабного наземного наступления.