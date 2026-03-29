Владимир Зеленский в последнее время позволяет себе бессвязные высказывания, заявил известный ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 25 марта украинский лидер в интервью Reuters раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот давит на Киев, требует вывести войска из населенных пунктов Донбасса, пока остающихся под контролем ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу, 27 марта, выразил негодование словами Зеленского, обвинил его во лжи.

28 марта украинский лидер пожаловался, что может рассказывать журналистам только малую часть подробностей о переговорах сторон. Он добавил, что никогда не врал, а также никогда не обвинял Вашингтон в давлении.

«Маленький диктатор Зеленский ответил Рубио, назвавшему его лжецом, что он тот человек, который все понимает с первого раза», — заметил Боуз.

По его оценке, слова украинского лидера звучат как «бессвязные бредни обреченного человека».