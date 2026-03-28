В Раде высказались о назвавшей подонками советских солдат Пипе

Слова депутата Верховной Рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат подонками, касались лично ее семьи. Так хамское высказывание прокомментировал в Telegram народный депутат Максим Бужанский.

«Фраза Пипы: "Подонки не имеют подвигов", это у нее нечто автобиографичное. Возможно, речь о роли членов ее семьи во Второй мировой [войне]», — заявил парламентарий.

Он сравнил депутата с животным и с иронией назвал достижением, что Пипа удерживалась от публичных нацистских приветствий.

Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй мировой войне, назвав их подонками в субботу, 28 марта. Такими словами представитель партии «Голос» прокомментировала в соцсетях снос таблички «Их подвиги будут жить вечно» в национальном музее истории.