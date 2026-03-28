Финский аэропорт закрылся из-за России

Аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии временно прекратил работу из-за финансовых трудностей, вызванных падением потока туристов из России. Об этом пишет ТАСС.

© Московский Комсомолец

По словам сотрудника аэропорта, диспетчерская вышка не будет работать как минимум до 24 октября. В этот период возможны лишь единичные рейсы по предварительным заявкам — всего запланировано четыре чартера от местных туркомпаний.

Зимой аэропорт уже не проводил регулярную очистку взлётно-посадочной полосы от снега из-за отсутствия рейсов. За весь сезон было не больше десяти полётов, уточнил собеседник агентства.

В 2011 году Лаппеенранта занимал пятое место в Финляндии по объёму международных перевозок, большая часть которых приходилась на туристов из Петербурга. Пассажиропоток из России начал падать ещё в 2014 году, а пандемия и украинский кризис ухудшили ситуацию.