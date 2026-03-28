В Норвегии рассказали, как Каллас подставила ЕС

Майк Габриелян

Скандальная реплика главы брюссельской дипломатии Каи Каллас продемонстрировала всему миру, что ЕС выступает против урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В соцсети X политолог прокомментировал информацию о том, что глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров G7 раскритиковала Вашингтон за его роль в урегулировании украинского конфликта.

«"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России», — написал Дизен.

Каллас отреагировала на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса

На встрече Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США начнут действовать более жестко против России. Рубио ответил на повышенных тонах — резко и раздражительно. В диалог пришлось вмешаться другим министрам.