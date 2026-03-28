В Норвегии рассказали, как Каллас подставила ЕС
Скандальная реплика главы брюссельской дипломатии Каи Каллас продемонстрировала всему миру, что ЕС выступает против урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
В соцсети X политолог прокомментировал информацию о том, что глава евродипломатии Кая Каллас на встрече министров G7 раскритиковала Вашингтон за его роль в урегулировании украинского конфликта.
«"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России», — написал Дизен.
Каллас отреагировала на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса
На встрече Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США начнут действовать более жестко против России. Рубио ответил на повышенных тонах — резко и раздражительно. В диалог пришлось вмешаться другим министрам.