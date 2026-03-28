В Турции обвинили Израиль в саботаже переговоров по ситуации вокруг Ирана

Попытки международных лидеров возобновить переговоры по урегулированию иранского кризиса сталкиваются с саботажем со стороны израильской стороны, рассказал на саммите Stratcom в Стамбуле руководитель Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Израиле заявили, что Исламская Республика является экзистенциальным врагом страны. В свете этого, война должна продолжаться до полной победы либо до того времени, пока ЦАХАЛ наносит больше ущерба Ирану, чем КСИР израильским городам.

«Любые инициативы по возобновлению переговоров сталкиваются с саботированием Израиля, который продолжает атаки [по Ирану]», — разъяснил Калын.

По его данным, Анкара активно работает над тем, чтобы вернуть все стороны конфликта за стол переговоров, всячески поддерживает инициативы Пакистана в этом направлении.

Ранее сообщалось, что дипломатические контакты Ирана, США, Израиля, монархий Персидского залива идут через посредников в Пакистане и ряде других стран.